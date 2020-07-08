В Доманевском районе Николаевской области полицейские задержали 21-летнего парня, который убил 36-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Днем 8 июля в полицию поступило сообщение от жителя одного из сел, что он убил своего товарища. Накануне погибший отдыхал со своими знакомыми, употребляя алкогольные напитки. В среду днем парень посетил дом товарища, чтобы снова выпить, и между ними произошел конфликт. В ходе словесной перепалки злоумышленник ударил мужчину ножом в живот, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, позвонил в полицию.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Орудие преступления изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, Корабельный районный суд приговорил 34-летнего жителя Николаева, который во время ссоры при совместном распитии алкоголя убил собутыльника ножом.