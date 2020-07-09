Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате падения строительного крана на востоке Лондона.

Об этом информирует BBC.

— Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате падения строительного крана на частные дома и многоквартирное здание в Лондоне,— говорится в сообщении.

Как отмечается, 20-метровый кран, упавший на строительную площадку в районе Боу, задел два дома.

В результате инцидента один пострадавший скончался на месте. Еще четыре человека получили травмы.

Напомним, ранее в Польше небольшой спортивный самолет упал на частный дом, в результате чего пострадал пилот.