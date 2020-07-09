В Словении подожгли деревянную скульптуру первой леди США Меланьи Трамп, которая была установлена в окресностях ее родного города Севница, где выросла первая леди.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел накануне Дня независимости США 4 июля.

Сообщается, что изуродованную статую убрали с места, где она находилась, ведется расследования случившегося.

Статуя была создана местным скульптором Алешем Жупевцем и представляла Меланью, стоящую на огромном пне. Статуя была вырезана при помощи бензопилы из ствола липы. Первая леди была изображена в полный рост с грубо высеченными чертами лица в голубом платье, напоминающем то, в котором она была на инаугурации супруга, американского лидера Дональда Трампа. Установлена статуя была в 2019 году.

Ранее сообщалось, что протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд сбросили с постамента памятник Христофору Колумбу.