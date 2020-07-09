За последние сутки, 8 июля, в США зарегистрировали 61 848 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

Больше всего заразившихся было зарегистрировано в Техасе — 10199 человек. В штате Флорида заболело 9989 человек, в Калифорнии — 8561.

Власти Калифорнии и Техаса также сообщили о рекордном однодневном увеличении смертности.

Согласно данным сервиса Worldometers, общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет более 3,1 миллиона человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 135 тысяч американцев. В то же время, почти 1,4 миллиона человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавирусной болезни COVID-19 на фоне стремлений стран восстанавливать экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.