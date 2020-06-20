Мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавирусной болезни COVID-19 на фоне стремлений стран восстанавливать экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает DW.

— Но вирус все еще быстро распространяется. Он, как и раньше, приводит к смерти, и большинство людей уязвимы, — добавил Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, ВОЗ по 18 июня получила данные о более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Гебреесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

— Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки, — отметил Тедрос Адханом Гебреесус.

Напомним, что за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.