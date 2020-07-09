На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинских военных получили ранения», — говорится в сообщении.

За среду, 8 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

В сводке подчеркивается, что мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава ООС задействована в ликвидации пожара в Луганской области.

«Основные же боевые подразделения ВСУ уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон», — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Марьинки, противник дважды открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки применялись минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного российские наемники обстреливали украинские позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Хутора Вольного и Орехово в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего — еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ООС вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов жилых домов местных жителей Зайцево.

«В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет», — уточнили в штабе.

По данным украинской разведки 8 июля было ранено двое российских наемников и уничтожен один автомобиль типа «Тигр».

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 8 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военных.