В городе Снигиревка Николаевского района 8 июля сотрудники полиции обнаружили и изъяли больше 3500 кустов конопли у местного фермера.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Указывается, что сотрудники Снигиревского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры уничтожили масштабную плантацию конопли, замаскированную среди урожая ячменя. Полицейские уже установили владельца земельного участка, где была высажена зерновая культура вместе с наркорастениями.

По данному факту проводятся расследование уголовного производства, начатого по часте 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины «Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Кусты конопли направлены на экспертизу, после получения выводов которой будут приниматься дальнейшие процессуальные действия в отношении привлечения фермера к ответственности.

Ранее, в Николаеве правоохранители задержали группу драгдилер, которые через соцсети продавали наркотики, а после передавали их своим клиентам, раскидывая по городу «закладки».