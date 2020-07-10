Канада запретила ввоз из Украины щенков из-за возможных нарушений правил транспортировки животных.

Об этом пишет Лига.Новости, ссылаясь на Канадское агентство по инспекции продовольствия (ACIA).

Отмечается, что после расследования поставки крупной партии щенков из Украины ACIA решило отменить все коммерческие разрешения на импорт щенков из Украины в возрасте до 8 месяцев.

Это решение основывается на выводах расследования относительно возможного несоблюдения требований ввоза, в том числе обеспокоенности относительно благополучия животных, говорится в заявлении.

В Агенстве сообщили, что не будут выдавать новые разрешения до тех пор, пока канадский регулятор не убедится в соблюдении условий ввоза и международных транспортных стандартов и в том, что в животные будут путешествовать безопасно.

Напомним, ранее полиция Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство после обнародованных публикаций в средствах массовой информации о том, что на борту самолета погибли 38 собак.