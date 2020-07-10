В четверг, 9 июля в Николаевской области возле села Новофедоровка произошла смертельная авария с участием автомобилей Volkswagen и «Славута».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В результате ДТП, автомобиль Славута загорелся, после чего 38-летний пассажир смог покинуть транспортное средство, водитель же погиб на месте происшествия.

Также известно, что водитель Volkswagen, его 32-летняя жена и двое детей 13-ти и 4-ех лет после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации. Пассажир Славуты с места происшествия с полученными травмами и ожогами был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодеса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о аварии сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 0(93) 714 45 20, 102.

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