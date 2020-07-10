Правоохранители задержали трех подозреваемых, которые 7 июня в Полтавской области напали на автомобиль Укрпочты, подорвали его и похитили 2,7 миллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

«Благодарю коллектив Национальной полиции, в кратчайшие сроки установивший и задерживавших подозреваемых в вооружённом ограблении и покушении на убийство сотрудников Укрпочты», — написал Антон Геращенко.

Он также отметил, что водитель автомобиля, который взорвали грабители, до сих пор находится в реанимации. Взрывчатка взорвалась у него над головой.

Замминистра добавил, что в настоящее время правоохранители продолжают устанавливать других людей, которые могут быть причастны к преступлению, как наводчики и пособники.

Напомним, 7 июня в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль «Укрпочты» и похитили более 2,5 миллионов гривен.

Также ранее полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тысяч гривен.