В Одесской области коронавирусом заразились 36 работников предприятия «Аквафрост». Полиция начала расследование причин вспышки.

Об этом сообщает местное издание УСИ.

Глава областной полиции Олег Бех рассказал, что, по имеющейся информации, инфицированные коронавирусом сотрудники компании продолжали ходить на работу, а администрация завода не предприняла никаких шагов для их изоляции.

— В «Аквафрост» произошла чрезвычайная ситуация. В полицию поступила информация, что администрация предприятия не предпринимала никаких мер в отношении заболевших. Заболевание начало распространяться, — сказал Олег Бех.

Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров добавил, что эпидемиологическое расследование установило, что причина вспышки - занос вируса извне. По его словам, распространению коронавируса способствовало несоблюдение санитарных правил и карантинных мер.

По факту вспышки на заводе полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) УК Украины.

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