Сегодня, 11 июля, в Николаеве по проспекту Богоявленскому образовалась пробка.

Соответствующие фото опубликованы в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».

Очевидцы сообщают, что пробка образовалась из-за аварии на Широкобальском мосту с участием автомобиля Mazda и маршрутного такси.

Напомним, что 27 июня весь центр Николаева стоял в пробках, дороги были загружены грузовиками и легковыми автомобилями, движущимися в сторону Одессы через Варваровский мост.