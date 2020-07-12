Столичные пожарные потушили пожар на свалке. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций в Украине.

Так, вечером субботы в ГУ ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, что в Дарницком районе столицы.

«К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию пожарные сразу же приступили тушить мусор», — сообщили спасатели.

Пожарные смогли локализовать пожар в 22:00 на площади 250 кв. м, а через 2 часа, в 00:07 — ликвидировать.

«Основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму и в некоторых местах его наслоения достигало 10 м. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой. Также, быстрой ликвидации пожара препятствовала отсутствие на этой территории водоснабжения, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего озера», — пояснили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и около 11 человек. Отмечается, что погибших и травмированных нет.

Добавляется, что причиной возникновения пожара заниматься правоохранители.

Ранее сообщалось, что за сутки на Николаевщине было 8 пожаров сухой травы и мусора.