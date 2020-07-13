На Старообуховской трассе в 5 километрах от Киева произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья.

Об этом сообщает «Киев Оперативный», передает Громадське.

Mercedes ML ехал в сторону Киева и пытался обогнать красный Mercedes Sprinter, однако, не рассчитав дистанции, зацепил правым крылом левую заднюю часть микроавтобуса, после чего кроссовер начало водить по дороге. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезалась в Hyundai Tucson, в котором ехала семья из 5 человек — двое взрослых и трое детей.

В результате аварии на месте происшествия погибли отец с матерью и девочка 8 лет. Двух мальчиков в возрасте 10 и 12 лет госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Меньший из них погиб, за жизнь старшего продолжают бороться врачи.

Водитель Mercedes — Антон Желепа — остался жив. Алкотестер показал содержание алкоголя в крови на уровне 1,32 промилле.

Напомним, 11 июля, возле села Весняное Николаевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который остановился на обочине сменить шину в своем автомобиле Skoda.