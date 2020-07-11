Сегодня утром, 11 июля, возле села Весняное Николаевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который остановился на обочине сменить шину в своем автомобиле Skoda.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

В полиции сообщили, что сразу после наезда на 48-летнего водителя кроссовера, водитель фуры скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался.

Полицейские изъяли оставленные на месте аварии части автомобиля и начали поиски водителя фуры. Грузовик правоохранители нашли на территории Одесской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения.

Как пишет «Преступности.НЕТ», водителем авто, которого сбила фура, оказался 48-летний сотрудник прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка. Он занимал должность заместителя начальника отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей региональной прокуратуры.

Напомним, что в четверг вечером, 8 июля, на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», возле села Коблево грузовик МАN сбил насмерть женщину.