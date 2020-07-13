По состоянию на утро 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на отсутствие подтоплений, в результате паводков на западе Украины остаются разрушенными 202,4 километра автодорог в Ивано-Франковская и Черновицкой областях. Также сообщается что стихия разрушила в западном регионе 95 мостов.

Кроме того, остаются поврежденными 549 километров автодорог и 213 мостов в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

— Силами спасателей с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тысячв 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тысячм 565 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости выполнить все металлоконструкции для восстановления мостов, которые были разрушены в результате паводка на западе Украины.