Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости выполнить все металлоконструкции для восстановления мостов, которые были разрушены в результате паводка на западе Украины.

Об этом он заявил во вторник, 1 июля, в ходе брифинга в Верховной Раде, передают НикВести.

Отвечая на вопросы журналистов о сегодняшнем состоянии «Океана» Николай Капацына заявил, что завод занимается выполнением металлических конструкций для ремонта и строительством мостов по всей Украине.

— Я думаю, что мы должны подставить плечо государству. Запад Украины страдает сейчас от наводнений. Разрушено более чем 90 мостовых конструкций. Мы готовы в ограниченное время и по себестоимости выполнить для государства восстановительные работы, — заявил Николай Капацына.

Отметим, что в результате паводков на западе Украины было разрушено более 200 километров автомобильных дорог и 94 моста.

Разрушенный мост в августе 2019 года Мост в ноябре 2019 года

Отметим, что осенью 2019 года Николаевский судостроительный завод «Океан» совместно с ПК «Укрстальспецконструкция» выполнили работы по изготовлению составных частей для реконструкции моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Заводчане «Океана» работали в три смены, чтобы успеть вовремя выполнить работы и обеспечить выполнение обязательств, которые взял на себя президент Украины Владимир Зеленский.

Также напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Вчера, 1 июля николаевские народные депутаты от «Слуги народа» попросили генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову не мешать работе судостроительного завода «Океан» в Николаеве, который из-за ареста теряет заказы на строительство и ремонт судов. Парламентарии убеждены, что проводить расследование генпрокуратура может, не мешая работе предприятия и не нанося ущерб его репутации.