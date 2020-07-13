В микрорайоне «Варваровка» в Николаеве из-за короткого замыкания электропроводки загорелись Toyota Camry, Mini Cooper и Jeep Cheroke.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 13 июля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что пожар тушили спасатели 1 Государственной пожарно-спасательной части двумя.

Как выяснилось, из-за короткого замыкания загорелся автомобиль Toyota Сamry, после чего огонь перекинулся на рядом стоящие Mini Cooper и Jeep Cheroke, а также на крышу дома

— Всего к тушению привлекалось 4 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 16 пожарных, также работали сотрудники компании «Николаевгаз». Обстоятельства выясняли сотрудники полиции, - сказано в сообщении

Напомним, 7 марта текущего года на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого

, также огонь повредил еще две машины.