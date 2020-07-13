Очаковские полицейские разыскивают 64-летнего осужденного Николая Андрущака, который уклоняется от исполнения приговора.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Очаковский отдел отдела полиции по телефонам: (05154) 3-00-05, 0637472126 или 102.

Как сообщалось, 18 июня Очаковский городской суд приговорил к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего начальника отдела государственной исполнительной службы Очаковского городского управления юстиции Николаевской области за получение в июне 2014 года взятки в 15 тысяч гривен.