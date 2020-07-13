Жители Первомайска борются со строительством МАФов — на днях неизвестный застройщик уничтожил в микрорайоне Коротченко 30-летние деревья, чтобы установить торговый киоск.

Об этом сообщается в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Неизвестный предприниматель срезал под корень 30-летние сосны и туи, чтобы на их месте установить будку, после чего местные жители вышли на акцию протеста.

— Здесь мы сажали, военные, офицеры, прапорщики. Дети носили воду. А этот, извините за грубость, скот все повырезал. Сколько можно терпеть этот беспредел? Извините, но дальше так нельзя — что мы оставим своим детям, внукам? — рассказал журналистам глава общества военных пенсионеров Виктор Кучерук.

В сюжете отмечается, что земля под каркасом МАФа в находится в аренде и принадлежит коммунальному предприятию «Місто майбутнього». Как выяснилось, вырубка деревьев в этом месте незаконна — разрешение на нее никто не выдавала.

— Управление ЖКХ Первомайского городского совета выдает разрешения на удаление деревьев после обследования комиссией деревьев, которые находятся на территории города. Однако разрешение на вырубку по улице Коротченко возле Дома офицеров не предоставляли, — отметила начальница управления Светлана Полищук.

Вопросом незаконной вырубки занялась Госэкоинспекция, ведется расследование.

Напомним, 5 июня в Николаеве возле магазина «Букетики» по улице Московской, который принадлежит Дмитрию Талпе, защищающему будки и ларьки от сноса, общественные активисты и небезразличные горожане устроили акцию «сТалпатворение» — принесли всякий хлам и обустроили символичный блошиный рынок.