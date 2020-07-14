В столице Великобритании в университетской больнице Святого Георгия значительно возросло число детей, что родились мертвыми.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что за четыре месяца до пандемии коронавируса в медучреждении только двое детей из 1000 рождались без признаков жизни. С февраля до июня 2020 года этот показатель увеличился до девяти.

По словам исследователей, ни одна женщина, родившая неживого ребенка, не болела COVID-19.

Однако, заверяют эксперты, пандемия все же повлияла на неутешительную статистику – беременные женщины избегали посещать врачей, боясь заразиться вирусом, вследствие чего могли быть упущены серьезные проблемы.

Напомним, глава ВОЗ заявил, что во многих странах мира борьба с COVID-19 была организована неправильно.