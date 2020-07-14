Вооруженные формирования Российской Федерации за прошлые сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Оккупанты применили при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» возле Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали возле Каменки и Славного, а неподалеку от населенного пункта Першотравневе — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку от Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты украинских защитников рядом с Хутором Вольный. Не было спокойно и у Майорска. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств № 2 Золотое, выпустив одну мину калибра 120 мм.

Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели украинского защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один — боевую травму. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела украинских защитников находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации.

В целом за прошедшие сутки трое украинских защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевую травму.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов на Донбассе погиб боец николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.