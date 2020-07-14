В Украине за минувшие сутки, 13 июля, обнаружили 638 новых случаев Коронавирусного заболевания. Также известно, что 651 пациент выздоровел, а 14 больных — умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 июля.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 54 тысяч 771 человека, из них 27 тысяч 154 инфицированных выздоровели, а 1412 — умерли от осложнений.

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