Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался и выжил.

Об этом сообщила 49-я эскадрилья Военно-воздушных сил США в понедельник, 13 июля.

— F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18:00 по местному времени (03:00 вторника по Киеву - прим.). Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами, - сказано сообщении.

Причины аварии самолета расследуются.

Напомним, что в Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек. Среди них также четверо несовершеннолетних.