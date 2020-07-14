В Харькове из-за неблагоприятной погоды, а именно обильных осадков, возникли проблемы с передвижением по городу.

Об этом сообщается в Facebook.

Дождь затопил проспект Гагарина, улицу Ключковвскую. В некоторых местах вода достигала 40 сантиметров. Обильные осадки выпадали всю ночь и продолжились утром.

Отметим, что, по данным пресс-службы Харьковского горсовета, за ночь и утро вторника в городе местами выпало до полуторамесячной нормы осадков.

— По городу выпало от 80 до 150% осадков от месячной нормы, - сговорится в сообщении.

Кроме того, за ночь сильный ветер повалил 6 деревьев около жилых домов, также упали 5 больших веток, что создало работу коммунальным службам.

Как сообщают пользователи соцсетей, утром уровень воды в некоторых районах города доходил до колена, а машины передвигались по фары в воде. Кроме того, обильные осадки затруднили передвижение транспортных средств.

Ранее 30 июня в Николаеве прошел ливень с шквальным ветром, который сильно затопил улицы.