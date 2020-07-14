В Запорожьи из-за неблагоприятых погодных условий, а именно сильного шквального ветра 25 м/с и сильного ливня, в городе и области значительно поднялся уровень воды.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области.





Во вторник, 14 июля, в службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Победы в Вознесеновском районе под мостом застряли 6 автомобилей. Спасатели с помощью троса и специальной техники вытащили машины на безопасный участок дороги.

— По всей территории области наблюдались осадки, но сильные ливни были только в Запорожье. За 2 часа 55 минут выпало 45,7 мм осадков - это 95% от месячной нормы. При этом в городе наблюдалось стихийное метеоявление - сильный ливень. За час выпало 32 мм осадков - это 67% от месячной нормы, - прокомментировала заместитель начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина.

Всего за сутки спасатели освободили 15 машин, оказали помощь 36 гражданам, откачали 321 м³ воды.

Также рекордное количество осадков выпало в Харькове.