В Одесской области неизвестные напали на сельскохозяйственное предприятие и похитили оборудование.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Происшествие случилось возле села Голица Болградского района. Неустановленные мужчины напали на охранников предприятия (мужчин 1978 и 1981 года рождения). Охранникам угрожали ружьем, избили и связали, надев на головы полиэтиленовые пакеты.

После этого нападавшие проникли на территорию сельхозпредприятия и забрали солнечные панели, аккумуляторы и электронасос. Со всем награбленным они уехали с места преступления на микроавтобусе.

По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который грабил женщин в Ингульском районе.