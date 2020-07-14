В Центральный отдел полиции Николаева обратилась 83-летняя местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошенников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам потерпевшей, у подъезда дома 161 по проспекту Центральному к ней подошли две женщины, которые завели с ней разговор и узнали, что у женщины болеет сын. Они заверили, что нужно провести определенный ритуал, чтобы он поправился.

Женщина согласилась и вместе со злоумышленницами они пришли к заявительнице домой, где потерпевшая собрала все свои сбережения в размере более тысячи долларов, 50 евро и 3 тысячи гривен, и отдала их незнакомкам.

Старушка объясняет, что после этого она совсем ничего не помнит и была как в тумане. Придя в себя, заявительница поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

Первая женщина — славянской внешности, рост около 160 — 165 см, худощавого телосложения, была одета в черную юбку выше колен, черно-синюю полупрозрачную кофточку, волосы темные, собраны в хвост.

Вторая женщина — похожа на женщину ромской национальности, рост около 160 см, полного телосложения, была одета в темно-серое платье ниже колена, темную кофту, волосы темные, гладко зачесанные и собранные в хвост.

Следственным отделением Центрального отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наложение штрафа до ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Николаеве оперативники уголовного розыска задержали подростка-фигуранта мошеннической схемы «ваш родственник в полиции».