Здание бывшего ЖЭКа по проспекту Богоявленскому, 10-Б находится в аварийном состоянии. Помещения захламлены мусором, лица без определенного места жительства используют здание как место для ночлега.

Об этом в Facebook-группе «Ингульский район — мой дом» написала Анастасия Червоная.

Она опубликовала видео, на котором снято текущее состояние бывшего ЖЭК. На кадрах видно, что в здании разбиты окна, местами сняты рамы, разрушены стены. В помещениях и на территории вокруг ЖЭКа разбросан мусор.

— В здании ежедневно находятся дети, а также проникают наркоманы, лица без постоянного места проживания, которые употребляют запрещённые средства на глазах у детей. Хочу обратить внимание, что здание в аварийном состоянии, — написала Анастасия Червоная.

Напомним, ранее жители микрорайона Соляные пожаловались на антисанитарию вокруг мусорных баков, установленных во дворе по проспекту Героев Украины, 20.