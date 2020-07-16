На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Армении.

Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес.

Азербайджан также заявляет о том, что ситуация на границе остается напряженной.

В Баку утверждают, что армянские силы из минометов и крупнокалиберного оружия обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Отметим, боевые действия начались с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок; Ереван, в свою очередь, обвинил противника в попытке прорвать государственную границу.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

По данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, в ходе боев на границе с ВС Армении 12-14 июля погибли 12 азербайджанских офицеров и военнослужащих.

Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе