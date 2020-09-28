В Николаеве полиция разыскивает мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин в Корабельном районе.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Николаевской области.

28 сентября около 02:35 в полицию обратилась продавец магазина расположено по улице Знаменской в Корабельном районе с сообщением о том, что она стала жертвой разбойного нападения.

По словам потерпевшей, в магазин зашел неизвестный в маске и капюшоне. Угрожая пистолетом, он завладел деньгами из кассы в размере 12 тысяч гривен, после чего скрылся.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Корабельный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102», — говорится в сообщении.

Следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 1 августа неизвестный ограбил салон красоты «Beauty Niko Bar» по проспекту Центральному, 107.