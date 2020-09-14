Ночью 11 сентября в городе Вознесенск Николаевской области 31-летний водитель мопеда Viper-Street, отъезжая от магазина, не справился с управлением и врезался в металлическую опору ограждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Полиция начала уголовное производство, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. ДТП случилось в 3:40 напротив дома № 67 по улице Соколецкой. Свидетелей происшествия просят сообщать полезную для следствия информацию в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам: (063) 426-23-32 или 102.

Напомним, Мининфраструктуры продолжает работу по совершенствованию госпрограммы безопасности и повышения безопасности движения на украинских дорогах, приоритетная задача — снижение аварийности минимум на 30% до 2024 года.