Сегодня ночью в Центральном районе Николаева на улице 6-ой Слободской загорелся автомобиль «Toyota Land Cruiser».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение поступило в 3:40 от случайных прохожих. На место происшествия выехали 2 отделения 3-ой государственной пожарно-спасательной части.

— В 4:15 спасатели ликвидировали пожар на площади 10 м2 с помощью подачи пены средней кратности. Предполагаемая причина пожара поджог, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

Напомним, несколько дней назад на трассе «Николаев-Одесса» загорелась фура.