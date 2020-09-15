Вчера вечером за пределами поселка горосдкого типа Кривое Озеро произошел пожар на несанкционированной свалке

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место прибыло дежурное отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.

— Выяснилось, что горел мусор на площади 300 м2. В 22:05 пожар был локализован, в 23:00 — ликвидирован. Его вызвал поджог, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось единица пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава, а также на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на мусорной свалке в селе Мешково-Погорелово Витовского района произошел очередной пожар.