По состоянию на утро 15 сентября в Николаевской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2206 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 167 (+4 за сутки).

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 1316 человек (+70);

Первомайск — 60 человек;

Южноукраинск — 177 человек (+1);

Вознесенск — 116 человека (+13);

Очаков — 9 человек;

Арбузинский район — 14 человек;

Баштанский район — 43 человека;

Березанский район — 24 человека;

Братский район — 6 человек;

Березнеговатский район — 2 человека;

Веселиновский район — 10 человек;

Витовский район — 59 человека (+7);

Вознесенский район — 65 человек;

Врадиевский район — 67 человек;

Еланецкий район — 9 человек;

Доманевский район — 79 человек;

Казанковский район — 13 человек;

Кривоозерский район — 30 человек;

Николаевский район — 11 человек;

Новобугский район — 7 человек (+1);

Новоодесский район — 52 человека;

Очаковский район — 15 человек;

Первомайский район — 17 человек;

Снигиревский район — 4 человека.

Выздоровели за сутки — 25 человека, всего выздоровело 724 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 53 человек, за сутки — 2.

Напомним, за понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.