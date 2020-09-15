По состоянию на утро 15 сентября в Николаевской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2206 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 167 (+4 за сутки).
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 1316 человек (+70);
Первомайск — 60 человек;
Южноукраинск — 177 человек (+1);
Вознесенск — 116 человека (+13);
Очаков — 9 человек;
Арбузинский район — 14 человек;
Баштанский район — 43 человека;
Березанский район — 24 человека;
Братский район — 6 человек;
Березнеговатский район — 2 человека;
Веселиновский район — 10 человек;
Витовский район — 59 человека (+7);
Вознесенский район — 65 человек;
Врадиевский район — 67 человек;
Еланецкий район — 9 человек;
Доманевский район — 79 человек;
Казанковский район — 13 человек;
Кривоозерский район — 30 человек;
Николаевский район — 11 человек;
Новобугский район — 7 человек (+1);
Новоодесский район — 52 человека;
Очаковский район — 15 человек;
Первомайский район — 17 человек;
Снигиревский район — 4 человека.
Выздоровели за сутки — 25 человека, всего выздоровело 724 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 53 человек, за сутки — 2.
Напомним, за понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 15 сентября в Николаевской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2206 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 167 (+4 за сутки).
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 1316 человек (+70);
Первомайск — 60 человек;
Южноукраинск — 177 человек (+1);
Вознесенск — 116 человека (+13);
Очаков — 9 человек;
Арбузинский район — 14 человек;
Баштанский район — 43 человека;
Березанский район — 24 человека;
Братский район — 6 человек;
Березнеговатский район — 2 человека;
Веселиновский район — 10 человек;
Витовский район — 59 человека (+7);
Вознесенский район — 65 человек;
Врадиевский район — 67 человек;
Еланецкий район — 9 человек;
Доманевский район — 79 человек;
Казанковский район — 13 человек;
Кривоозерский район — 30 человек;
Николаевский район — 11 человек;
Новобугский район — 7 человек (+1);
Новоодесский район — 52 человека;
Очаковский район — 15 человек;
Первомайский район — 17 человек;
Снигиревский район — 4 человека.
Выздоровели за сутки — 25 человека, всего выздоровело 724 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 53 человек, за сутки — 2.
Напомним, за понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.