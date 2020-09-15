За минувшие сутки николаевские спасатели 10 раз выезжали тушить пожары на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Возгорания происходили в Николаевском — несколько раз, Баштанском, Витовском — несколько раз, Вознесенском районах, а также в Николаеве — несколько раз, Вознесенске, Первомайске на площади больше 7 гектар.

— В большинстве случаев причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. На все огневые случаи обеспечено оперативное реагирование, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 13 единиц пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава, а также сотрудники местной пожарной охраны «Мартыновское».

Ранее в Николаевской области спасатели 17 раз тушили пожары.