В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста и пешехода погибли три человека.

Как сообщили в столичной полиции, авария произошла вечером во вторник, 15 сентября, на проспекте Любомир Гузара.

Предварительно установлено, что пешеход, перебегая дорогу в неустановленном месте, попал под колеса мотоцикла Yamaha.

От столкновения мужчина-пешеход и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия. Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что утром, 11 июля, возле села Весняное Николаевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который остановился на обочине сменить шину в своем автомобиле Skoda.