Николаевские пиротехники уничтожили взрывоопасные снаряды времен Второй мировой войны путем контролируемого подрыва.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Опасную находку обнаружил мужчина на территории Кинбурнской косы в пределах Очаковского района.
— Во время дополнительного обследования места находки было еще выявлено 14 артснарядов калибром 20 миллиметров и 13 минометных мин калибром 120 миллиметров, - сказано в сообщении.
Ранее в Николаевской области были найдены граната, артснаряд, противотанковый гранатомет, минометную мину.
В Днепре на улице сдетонировало взрывное устройство, в результате чего пострадал местный житель.
Николаевские пиротехники уничтожили взрывоопасные снаряды времен Второй мировой войны путем контролируемого подрыва.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Опасную находку обнаружил мужчина на территории Кинбурнской косы в пределах Очаковского района.
— Во время дополнительного обследования места находки было еще выявлено 14 артснарядов калибром 20 миллиметров и 13 минометных мин калибром 120 миллиметров, - сказано в сообщении.
Ранее в Николаевской области были найдены граната, артснаряд, противотанковый гранатомет, минометную мину.
В Днепре на улице сдетонировало взрывное устройство, в результате чего пострадал местный житель.