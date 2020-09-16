Николаевские пиротехники уничтожили взрывоопасные снаряды времен Второй мировой войны путем контролируемого подрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Опасную находку обнаружил мужчина на территории Кинбурнской косы в пределах Очаковского района.

— Во время дополнительного обследования места находки было еще выявлено 14 артснарядов калибром 20 миллиметров и 13 минометных мин калибром 120 миллиметров, - сказано в сообщении.

Ранее в Николаевской области были найдены граната, артснаряд, противотанковый гранатомет, минометную мину.

В Днепре на улице сдетонировало взрывное устройство, в результате чего пострадал местный житель.



