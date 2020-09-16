В среду, 16 сентября, в городе Остин штата Техас (США) столкнулись два крана, после чего частично обрушились. Пострадали по меньшей мере 22 человека.
Об этом сообщает Associated Press.
Краны столкнулись и запутались в нескольких этажах над зданием, которое строится неподалеку от центра города.
Власти сообщили, что пострадали 22 работника, 16 из которых были доставлены в больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Причина аварии устанавливается.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще четверо пострадали в результате падения строительного крана на востоке Лондона.
В среду, 16 сентября, в городе Остин штата Техас (США) столкнулись два крана, после чего частично обрушились. Пострадали по меньшей мере 22 человека.
Об этом сообщает Associated Press.
Краны столкнулись и запутались в нескольких этажах над зданием, которое строится неподалеку от центра города.
Власти сообщили, что пострадали 22 работника, 16 из которых были доставлены в больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Причина аварии устанавливается.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще четверо пострадали в результате падения строительного крана на востоке Лондона.