В среду, 16 сентября, в городе Остин штата Техас (США) столкнулись два крана, после чего частично обрушились. Пострадали по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Краны столкнулись и запутались в нескольких этажах над зданием, которое строится неподалеку от центра города.

Власти сообщили, что пострадали 22 работника, 16 из которых были доставлены в больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Причина аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще четверо пострадали в результате падения строительного крана на востоке Лондона.