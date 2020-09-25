С начала текущих суток, 25 сентября, на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Авдеевка. Выстрелы были осуществлены из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
«Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли», — говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.
Напомним, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.
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С начала текущих суток, 25 сентября, на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Авдеевка. Выстрелы были осуществлены из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
«Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли», — говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.
Напомним, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.