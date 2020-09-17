За минувшие сутки в мире коронавирус обнаружили более 305 тысяч человек. Таким образом, за время пандемии зарегистрировано 30 миллионов случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

Традиционными лидерами по темпам распространения болезни за сутки являются Индия (97 тысяч случаев), США (38 тысяч) и Бразилия (37 тысяч). Более 11 тысяч новых больных обнаружили в Аргентине и Испании.

За это время от осложнений заболевания умерли 6150 человек.

В общем больше всего случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России, Перу и Колумбии. Вылечились уже 21,7 миллионов больных, умерло — 944 тысячи человек. Активными остаются 7,3 миллиона случаев коронавируса.

Украина среди других стран на данный момент находится на 25 месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 584 человек.