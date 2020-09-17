В Украине за минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 584 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Также известно, что 1 тысяча 589 пациентов вчера выздоровели, а 60 — умерли от осложнений.

Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболеванияе обнаружили у 166 тысяч 244 человек, из них выздоровели 73 тысячи 913 пациентов, а 3 тысячи 400 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться от COVID-19 88 тысяч 931 человек.

Больше всего новых больных Харьковщине (483). Более 200 случаев в Киеве (379), а также в Тернопольской (390), Одесской (325) и Львовской (234) областях. Меньше всего за сутки — в Кировоградской области (17).

Напомним, что мэр Николаева намерен обратиться в полицию, чтобы правоохранители штрафовали горожан, которые не носят маски в общественном транспорте.

Кроме того, он сообщил, что по состоянию на 15 сентября в 22 николаевских школах ушли на карантин 56 классов.

Ранее сообщалось, что заполненность коек в Николаевской городской больнице № 3 по состоянию на 15 сентября, составляет уже 100%.