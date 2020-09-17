В Одесской области за прошлые сутки обнаружили 325 зараженных короновирусной инфекцией.

Об этом сообщает издание Думская.

Общее число заболевших в Одесской области с начала пандемии уже составляет 10 тысяч 602 человека. Один пациент вчера скончался от осложнений коронавируса (155 человек с начала эпидемии). 52 жителя области вчера вылечились от COVID-19 (2371).

Новые подозрения на коронавирус вчера поставили 325 жителям региона (уже 12 тысяч 393 с начала эпидемии). Вчера Одесская область была четвертой в стране по распространению COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 584 человек. Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболеванияе обнаружили у 166 тысяч 244 человек, из них выздоровели 73 тысячи 913 пациентов, а 3 тысячи 400 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться от COVID-19 88 тысяч 931 человек.