В Николаеве в микрорайоне Большая Корениха случилось ДТП при участии легкового автомобиля «Daewoo Lanos» и внедорожника «Toyota Land Cruiser».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— В результате лобового столкновения автомобилей выяснилось, что водителя «Daewoo Lanos» заблокировало элементами кузова. Спасатели 19-ой государственной пожарно-спасательной части оперативно деблокировали мужчину, - сказано в сообщении.
Пострадавшего с различными степенями травм доставили в «Городскую больницу скорой медицинской помощи».
Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Ранее на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» у грузовика «DAF» на ходу взорвалось пневматическая шина, в результате чего автомобиль съехал в кювет — спасатели деблокировали водителя.
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В Николаеве в микрорайоне Большая Корениха случилось ДТП при участии легкового автомобиля «Daewoo Lanos» и внедорожника «Toyota Land Cruiser».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— В результате лобового столкновения автомобилей выяснилось, что водителя «Daewoo Lanos» заблокировало элементами кузова. Спасатели 19-ой государственной пожарно-спасательной части оперативно деблокировали мужчину, - сказано в сообщении.
Пострадавшего с различными степенями травм доставили в «Городскую больницу скорой медицинской помощи».
Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Ранее на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» у грузовика «DAF» на ходу взорвалось пневматическая шина, в результате чего автомобиль съехал в кювет — спасатели деблокировали водителя.