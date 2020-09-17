В Николаеве в микрорайоне Большая Корениха случилось ДТП при участии легкового автомобиля «Daewoo Lanos» и внедорожника «Toyota Land Cruiser».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— В результате лобового столкновения автомобилей выяснилось, что водителя «Daewoo Lanos» заблокировало элементами кузова. Спасатели 19-ой государственной пожарно-спасательной части оперативно деблокировали мужчину, - сказано в сообщении.

Пострадавшего с различными степенями травм доставили в «Городскую больницу скорой медицинской помощи».

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» у грузовика «DAF» на ходу взорвалось пневматическая шина, в результате чего автомобиль съехал в кювет — спасатели деблокировали водителя.