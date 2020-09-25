В пятницу, 25 сентября, на улице Потемкинской в Николаеве трамвай 1119 маршрута № 1 сошел с рельсов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил свидетель происшествия Игорь Блошко.

Он опубликовал видеозапись инцидента. На ней водитель трамвая говорит, что не знает, почему это произошло, а скорость, с которой он двигался, была маленькой.

Она добавила, что этот травмай сходит с рельсов уже не впервые. В комментраиях к публикации николаевцы сообщили, что подобный инцидент случился с этим травмаем на прошлой недели возле завода «Зоря-Машпроект». Игорь Блошко также акцентировал внимание на плохом состоянии дорожного полотна возле рельсов.

Напомним, в феврале в Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с путей из-за сгнившей подошвы рельса.