Во вторник, 22 сентября, полиция задержала 32-летнего николаевца, подозревамого в наркоторговле. У него изъяли килограмм амефетамина и синтетических солей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина по почте получил посылку с наркотиками, он намеревался их продать с помощью веб-мессенджера. При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины несколько пакетов с расфасованным амфетамином и кристаллами общим весом один килограмм. Пакеты с наркотиками нашли и в двух коробках со смесью для детского питания.

Ингульским отделом полиции расследуется уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, проверяется причастность других лиц к этому преступлению.

Напомним, в Николаеве полиция «накрыла» торговцев наркотиками через интернет: у них изъяли больше миллиона гривен.