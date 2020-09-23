Днем 23 сентября во Врадиевском районе Николаевский области перевернулся седельный тягач с цистерной. В результате ДТП пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Водитель грузового автомобиля МАЗ с цистерной выехал за пределы проезжей части на автодороге Т-1506 «Николаев — Доманевка — Березки» вблизи села Березки.

Вследствие ДТП 66-летний водитель и 52-летний пассажир с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

Событие квалифицировано по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

Ранее в Николаевской области в результате аварии с участием грузовика Renault и микроавтобуса Mercedes-Benz пострадали 5 человек.