В Николаевской области в результате аварии с участием грузовика Renault и микроавтобуса Mercedes-Benz пострадали 5 человек.

Авария произошла в понедельник ночью, 21 сентября, в селе Красное Березанского района, пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП 5 человек — трое женщин и двое мужчин в возрасте от 35-ти до 50-ти лет, в том числе водитель Renault — с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Событие квалифицированы по части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом в Березанский отдел полиции по телефонам 096-434-87-58, (05153) 2-13-67, 102.

Напомним, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.