Украинские военные в районе ООС дважды зафиксировали пересечение линии разграничения вражескимы БПЛА вблизи Водяного, что является грубым нарушением договоренностей, достигнутых на заседании ТКГ 22 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил

«С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов — типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4», которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение», — говорится в сообщении.

Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было, сообщили в штабе.

Напомним, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.