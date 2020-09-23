В среду, 23 сентября, по факту хакерской атаки на сайт Национальной полиции начато уголовное производство. Причастных к вмешательству в работу сайта еще не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Отмечается, что работа сайта еще не возобновлена.

«В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его совершили. В настоящее время сайт Национальной полиции проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы», — говорится в сообщении.

Дело открыто по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 23 сентября, сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.